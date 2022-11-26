MIRROR演唱会舞蹈员发公开信：对政府调查报告震惊失望

香港人气男团Mirror今年7月28日在红馆举办演唱会发生屏幕坠落事故，造成两名舞者受伤，其中一人颈椎遭重创恐终生瘫痪。署名为“我们是2022年7月28号红馆演唱会事故的涉事舞蹈员”星期五（11月25日）晚发出一封公开信，表明对政府调查报告的结果感到极度震惊及失望。

综合香港01和《星岛日报》报道，公开信指出，早于演唱会的前期阶段就认知到舞台有潜在危险，但再小心“也躲不过这场毁灭性的灾难”。他们对于负责器材的公司虚报器材重量数字落差之大感到绝望和害怕，控诉“为何他人怠忽职守所种下的恶因，却要卖力演出的我们代其承担恶果？到底是从哪里开始出现问题，导致事态发展至如斯田地？”

公开信还说，艺人与舞蹈员只有仅仅两天时间进入红馆彩排，而每一首表演曲目仅有15分钟让表演者踏上台板进行排练，大部份表演曲目连基本顺序踩位都不够时间完成，更难以完成所有踩位后播放音乐演练一次，而大部份机关、灯光及烟花效果，表演者及舞者都是在演唱会的首场演出才初次看见，舞蹈员于演出前仅接收到烟火特效口述及文字，略告知大概喷发位置及发生时间等，对舞者安全构成严重隐患。舞者踏上台板表演前，互相祝福语句不再是“Good Show”，而是“万事小心”，但也没能躲过这场毁灭性的灾难。

公开信还谈到MIRROR演唱会后，部分舞者需要持续寻求心理辅导及接受情绪治疗，部份舞者尝试克服阴影重拾工作，也有部分舞者决定暂别舞台，也有人至今仍在医院留医。

至于舞蹈公司Studiodanz与舞者的雇佣关系，由于仍在刑事调查当中，不方便作出更多回应，他们此次公开更多资料，不是要引起无止尽的追究或指责，只期望表演业界及公众引此为鉴，为表演者提供更多保障及一同改善行内风气；盼主办方对外公开独立调查报告，增加事故透明度，调查小组也要调查彩排入台等前期状况，真正了解灾难发生的前因后果。并要求艺人管理公司就事故出面回应，承担媒体责任，不要再让同为受害者的MIRROR成员承受舆论压力。

Mirror红馆演唱会屏幕坠落事故发生四个月后，香港政府本月11日发布官方调查报告，香港警方逮捕五人，皆为总承办商艺能工程及次承办商协兴隆的职员，包括制作总监、项目经理及负责舞台工程的高级监工，涉及罪名为“欺诈”及“容许对象由高处堕下”。