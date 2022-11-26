港文体局局长杨润雄：榄球赛误播国歌事件暂未察觉政治原因

针对亚洲七人橄榄球系列赛仁川站比赛发生播错国歌事件，香港文化体育及旅游局局长杨润雄星期六（11月26日）表示，警方仍在调查这起事件，暂时未察觉背后有政治原因，但亚洲橄榄球总会并非首次举办大型赛事，事故属低级错误，认为赛事制度有问题。

根据《星岛日报》报道，杨润雄表示，香港政务司司长陈国基已向亚洲榄总主席表达不满及愤怒，而对方也亲自赴港解释和道歉，并承诺采取更严密措施以避免问题再次发生，会视乎香港警方调查结果再决定是否向奥委会投诉。

针对香港体育协会暨奥林匹克委员会星期二（11月22日）发出《香港运动员及队伍参与国际体育赛事期间处理播放国歌和升挂区旗的指引》。《指引》要求在播放国歌或升挂区旗前，领队必须即场向赛事主办机构，再次核对即将使用的国歌和区旗，以及相关字幕为正确版本，如有出错，领队须即时提醒队员，并带领队员用双手做出“T”字手势，向主办机构示意反对，要求暂停活动并立即更正等。

杨润雄说，他对运动员在比赛期间可能一时失神表示理解，但指引并非要惩治运动员，而是给予清晰指引，帮助运动员再次遇上同样事件时，可即时提出抗议，以维持香港尊严，又指播放国歌是庄严时刻，应专注和及时反应。

杨润雄还说，若运动员未有符合指引，会先了解情况再决定处理方式。

