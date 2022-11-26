【视频】新疆乌鲁木齐民众上街抗议要求“解封”

新疆乌鲁木齐一栋高层住宅星期四（11月24日）发生火灾致10人死亡后，中国互联网星期五（11月25日）晚流出多段视频显示，大批乌鲁木齐民众涌上街头要求解封。

星期五晚约8时左右，乌鲁木齐民众聚集要求解封、上街抗议的视频在中国社交媒体上广泛流传。其中一个视频中，大批民众聚集到一座政府大楼前，挥舞五星红旗，并现场合唱中国国歌《义勇军进行曲》，呼喊要求解封和“为人民服务”的口号。

另一视频片段显示， 在一处写有“警务室”的大门里有警察站立，门外聚集大量居民，有人冲着大门里的警察喊：“打人了！”“把人拿出来！”有居民情绪激动，用手直敲大门。不少居民高举手机录像，同时直接闯入警务室内。

新疆乌鲁木齐一栋高层住宅星期四（11月24日）发生火灾，造成10人死亡，网传疫情防控设施封堵了消防通道，未能在第一时间灭火酿成惨剧，引发网民高度关注，网上舆情汹涌。

乌鲁木齐市星期五深夜召开新闻发布会称，涉事小区不存在铁丝捆绑的问题，楼栋所在楼栋所有的住户门单元门均未封闭。

《环球时报》前总编辑胡锡进星期六（11月26日）凌晨发文说，发布会澄清了不少传闻，但以新疆当前的情况，用这样一个单向吹风会平息公众激烈情绪是不可能的。应该从根上解决问题，解封低风险社区。

新疆乌鲁木齐市委常委、宣传部部长隋荣星期六（11月26日）上午通报称，乌鲁木齐市社会面基本清零，将分阶段有序恢复低风险区居民生活秩序。

