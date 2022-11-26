澳门公布六家赌牌竞投结果 云顶集团不在名单之列

澳门特区政府星期六（11月26日）公布新一轮赌牌的竞投结果名单，将六家赌场运营商的特许经营期延长10年，代表马来西亚云顶集团入标的GMM股份有限公司不在名单之列。

根据澳门政府新闻局星期六发布的一份声明，六家得标的运营商包括美高梅金殿超濠股份有限公司、银河娱乐场股份有限公司、威尼斯人澳门股份有限公司、新濠博亚（澳门）股份有限公司、永利渡假村（澳门）股份有限公司、澳娱综合度假股份有限公司。

据香港《南华早报》报道，这六家运营商将获得2023年1月1日起至2033年12月31日在澳门经营赌场的特许权。

从今年7月29日开始，澳门特区政府启动了新一轮博彩经营批给的公开竞投程序。截至9月14日竞标截止日期，共有七家博彩企业参与竞投，其中代表马来西亚云顶集团入标的GMM股份也意外地加入了竞标行列。

澳门政府的声明称，竞投委员会在9月16日进行了开标程序，七间公司获接纳参与后续的程序。竞投委员会按照法律及《竞投方案》的规定，同参与竞投公司进行了磋商，经分析每间公司所递交的标书及后续标书的内容，日前向澳门行政长官提交了相关的报告书。

声明称，获批的六家运营商在确保澳门员工就业、开拓外国客源市场、发展非博彩项目等各方面达到了特区政府的要求。

澳门行政法务司司长、竞投委员会主席张永春在一次电视新闻发布会上说，这些牌照是根据招标文件上写明的社会责任发放的。“我们还考虑了投标公司以前在本地博彩业和非博彩业的经验。他们是否有成功的经验或记录等。”

澳门政府的声明称，接下来竞投委员会将按照法律的规定，同获临时判给的六间公司就批给合同的内容进行磋商，并将在今年年底前完成博彩经营的确定判给及批给合同的签署工作，以便新的承批公司从明年1月1日起，可以依照修改后的博彩法律制度及新的批给合同运营。

澳门自2001年开放赌权后，多年来一直是世界博彩第一城。但近年全球暴发冠病疫情，加上中国大陆经济不振，澳门博彩收入不断下滑。当地六大赌牌将在今年底到期，当局早前决定最多批出六个赌牌，时限最长为10年。