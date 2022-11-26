【九合一选举】朱立伦身穿“KMT”夹克投票

台湾在野党国民党主席朱立伦星期六（11月26日）上午回到家乡八德，和太太投下自己的一票。朱立伦表示，桃园是他的家、出生成长的地方，希望市民今天可以选出让桃园迈向国际的好市长。

综合联合报和《自由时报》报道，朱立伦上午陪同国民党桃园市长候选人张善政到龙潭投票后，10点半回到家乡八德，和太太投下自己的一票。

朱立伦表示，桃园是他的家、出生成长的地方，自己也担任过8年桃园县长，希望市民今天可以选出让桃园迈向国际的好市长。

星期六桃园上午天气阴雨绵绵，被问及是否担心影响投票率，朱立伦说，虽然天气有一点下雨，但投票是展现民主的方式，今天也有18岁公民权的公投，希望大家都可以出来投票，发挥民主精神；稍晚他会回到中央党部，也关心各地方选情。

不过，朱立伦投票照片刊出后却被眼尖的台湾网民发现他穿的是印有“KMT”夹克。桃园市选委会官员表示，投开票所内或附近禁止竞、助选行为，包括民众穿戴佩挂的衣物、口罩、帽子等，都不得有候选人姓名、号次、影像等标志或符号，违者将被依公职人员选举罢免法第110条开罚50万元（新台币，下同，约2.2万新元）至500万元。

但该官员说，本次选举为九合一地方选举，并不是立委选举有政党票，也就是说“国民党”并不是“候选人”，因此初步认定不违反选罢法。

国民党副发言人杨智伃表示：“一切依相关的规定。要更谨慎的部分，我们后续会特别小心。”