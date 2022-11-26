【九合一选举】朱立伦身穿“KMT”夹克投票

发布 / 2022年11月26日 2:41 PM

更新 / 2022年11月26日 3:09 PM

台湾在野党国民党主席朱立伦今天上午回到家乡八德投下自己的一票。（自由时报）
台湾在野党国民党主席朱立伦今天上午回到家乡八德投下自己的一票。（自由时报）

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台湾在野党国民党主席朱立伦星期六（11月26日）上午回到家乡八德，和太太投下自己的一票。朱立伦表示，桃园是他的家、出生成长的地方，希望市民今天可以选出让桃园迈向国际的好市长。

综合联合报和《自由时报》报道，朱立伦上午陪同国民党桃园市长候选人张善政到龙潭投票后，10点半回到家乡八德，和太太投下自己的一票。

朱立伦表示，桃园是他的家、出生成长的地方，自己也担任过8年桃园县长，希望市民今天可以选出让桃园迈向国际的好市长。

星期六桃园上午天气阴雨绵绵，被问及是否担心影响投票率，朱立伦说，虽然天气有一点下雨，但投票是展现民主的方式，今天也有18岁公民权的公投，希望大家都可以出来投票，发挥民主精神；稍晚他会回到中央党部，也关心各地方选情。

不过，朱立伦投票照片刊出后却被眼尖的台湾网民发现他穿的是印有“KMT”夹克。桃园市选委会官员表示，投开票所内或附近禁止竞、助选行为，包括民众穿戴佩挂的衣物、口罩、帽子等，都不得有候选人姓名、号次、影像等标志或符号，违者将被依公职人员选举罢免法第110条开罚50万元（新台币，下同，约2.2万新元）至500万元。

但该官员说，本次选举为九合一地方选举，并不是立委选举有政党票，也就是说“国民党”并不是“候选人”，因此初步认定不违反选罢法。

国民党副发言人杨智伃表示：“一切依相关的规定。要更谨慎的部分，我们后续会特别小心。”

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