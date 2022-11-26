湖南健康码“蓝码”上线一天即取消

湖南健康码“蓝码”上线一天后即被取消。有身在湖南的居民星期五（11月25日）反映自己的“湖南省居民健康码”变为蓝色，但湖南省疾控中心及长沙市疾控中心相关工作人员星期六说，“蓝码”目前已被取消，而对于外省入（返）湘人员，采用弹窗的形式进行政策提示。

根据红星新闻报道，据湖南省疾控中心星期五通过《湖南日报》等媒体发布的蓝码解读称，之所以设置蓝码，是因为湖南省多地发生入（返）湘人员没有落实落地检措施引起疫情传播的情况，为了更科学精准地做好疫情防控工作，湖南省健康码上线蓝码。蓝码赋予外省入（返）湘人员自抵湘之日起5天内的人员，“湖南省居民健康码”会赋蓝码（红黄码除外），并弹窗提示“入（返）湘人员未满5天”。被赋蓝码的居民正常工作、看病就医等，但不要往餐饮服务、购物中心、商场超市、美容美发、网吧酒吧等公共场所。



不过，本月23日从天津去长沙出差的关先生的健康码星期五是蓝色的，到了星期六上午发现变回了绿色，但是在扫码的时候会有一个15秒的提示页面，提醒自己抵达湖南五天内不要进入餐饮服务、购物中心、网吧酒吧等场所，并及时做核酸。

湖南省疾控中心及长沙市疾控中心相关工作人员当天回应说，蓝码目前已经被取消。“现在已经没有蓝码了，但是从外地来长沙5天内不得进入餐饮超市等公共场所，并按时做核酸，住酒店什么的是没问题的。”

根据湖南长沙、株洲、郴州、张家界等多地发布的政策，湖南省外和疫情严重的省内地区入（返）不满五天者，不参加聚集性活动，不得进入餐饮服务、商场超市、农集贸市场、美容美发、洗（足）浴、室内健身、歌舞娱乐、游艺厅、酒吧、网吧、密室剧本杀、棋牌室、麻将馆等公共场所。确需外出的，要全程规范佩戴口罩。