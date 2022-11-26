江苏徐州指郑州未经沟通凌晨转运26辆大巴乘客

江苏徐州市星期六（11月26日）发通告称，星期五凌晨，未经提前沟通，郑州市先后三批26辆大巴车载客抵达徐州市，共计870人，为郑州航空港区重点企业离职员工。根据员工本人意愿，截至星期六凌晨，绝大部分员工已闭环转运离徐。

“徐州发布”微信公众号发布疫情防控通告，星期五当地新增确诊病例2例，包括泉山区1例，为无症状感染者转为确诊病例；丰县1例，为落地检发现；新增无症状感染者17例，包括铜山区8例，沛县3例，丰县3例，云龙区2例，泉山区1例，其中，集中隔离发现6例，落地检发现4例，居家隔离发现2例，密接筛查发现3例，跨区域协查2例。



通报还说，星期五凌晨，未经提前沟通，郑州市先后三批26辆大巴车载客抵达徐州市。接报警后，市防疫指挥部第一时间开展应急处置。经社会面多种形式深入排查，共计排查乘客870人，为郑州航空港区重点企业离职员工。

根据员工本人意愿，截至星期六凌晨，绝大部分员工已闭环转运离徐，相关信息已推送目的地，暂时滞留当地的人员已落实闭环管理，疫情风险总体可控。

位于郑州航空港区的富士康工厂上月底发生大批员工徒步返乡后近日再现离职潮。知情人士透露，工厂本周爆发抗议活动以来，已有超过2万名员工离职，包括富士康近期招聘的新员工。