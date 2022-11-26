确诊者九合一无法投票 台律师：借选举无效诉讼翻盘难度高

今年的九合一选举，台湾政府以行政命令限制确诊者投票，被外界质疑剥夺确诊者投票权，有违宪之虞。针对候选人若因支持者确诊无法投票导致落选，是否可提选举无效之诉，台湾律师认为要提起选举无效诉讼翻盘难度很高。

据台湾中时新闻网报道，台湾中央选举委员会以行政命令限制确诊者投票，虽中央疫情指挥中心估计影响人数约6万多人，但民团估算，影响人数可能比这个数字多好几倍，侵犯确诊者投票权，有违宪之虞，对此，代表台湾维新党参选台北市长的律师苏焕智已告发行政院长苏贞昌、中选会主委李进勇、防疫指挥官王必胜涉嫌犯下《刑法》妨害投票罪。

有人认为，若有候选人因中选会行政命令，支持者确诊无法投票导致落选，是否有提起选举无效之诉，进而翻盘的可能性。

报道称，依《公职人员选举罢免法》第118条规定，选举委员会办理选举违法，足以影响选举结果，候选人得自当选人名单公告日起15天内，以选委会为被告，向法院提起选举无效之诉。

历年来候选人提选举无效诉讼，翻盘比率极低。2004年总统大选，国民党候选人连战、宋楚瑜提选举无效、当选无效诉讼皆败诉。2006年高雄市长选举，国民党候选人黄俊英因“走路工”事件提当选和选举无效之诉亦败诉。

苏焕智认为，选举无效之诉，除须举证选举委员会办理选举违法外，同时也须提出证据说服法院认定该违法情况会影响选举结果，举证上有难度。而限制确诊者投票，并属选举无效诉讼要件，且事证上难以证明会影响选举结果。

苏焕智坦言，以限制确诊者投票为理由，要成立选举无效之诉的可能性不高，除非是如里长之类的小区域基层选举，因票数差距仅数百票，部分支持者若因确诊无法投票，是有可能影响选举结果，但前题是必须举证说服法院。

苏焕智认为，或许可以借由确诊支持者，针对限制确诊者投票的行政命令，向行政法院声请裁定假处分，候选人再借此提起选举无效之诉，但难度相当高。