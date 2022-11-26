柯文哲：台北市第三势力在壮大

民众党在九合一选举中拿下了新竹市，民众党主席柯文哲星期六（11月26日）说，这是一场捍卫价值观的选举。他也认为，黄珊珊在台北市两党夹击下仍能拿下33万张选票，代表台北市第三势力在壮大。

柯文哲星期六晚上8时40分召开记者会。他表示，要恭喜所有当选县市首长，包括赢得台北市长选举的蒋万安。他说，在蒋万安胜选之后，自己有和蒋万安打电话，称会尽快安排交接会议，尽量不让台北市政有所延误。

他说，自己也已和陈时中通过电话，向他表示辛苦了，并期待两人有机会再聊天。

针对民众党候选人高虹安当选新竹市长，柯文哲说，高虹安拿下8万票，这是一场捍卫价值的选举。在铺天盖地的抹黑下，高虹安代表民众党参选新竹市长可说越挫越勇，代表理性物质科学中道的力量，能得到新竹市民的支持。

柯文哲还表示，谢谢故乡选民对民众党的支持，也相信高虹安一定会兢兢业业，打造新竹成为世界的科技城市。

针对黄珊珊败选，他表示遗憾。柯文哲称，黄珊珊有很优良的从政经历和热诚服务精神，在两大党的夹击下，以无党籍身份拿下33万张选票，已经很不容易。他也赞赏黄珊珊以理性平稳态度，提出最可行的政策，赢得了许多中间选民的选票，也显示台北市的第三势力正在壮大。

柯文哲表示，黄珊珊还年轻，理想和热情会继续，不会因为败选而消失，相信未来也会一本初衷继续为人民服务。

柯文哲也坦言，他八年的努力和政绩没有办法获得台北市民的全面肯定，来支持黄珊珊上任，自己也会反省改进。

柯文哲形容，台湾就好像一个小小的院子，里面有蓝绿两颗大树，其他的植物也很难生存。过去八年来，民众党在院子的一小个角落，做了一个政治试验，测试是否能够不分蓝绿来推动市政的运作。他认为，结果证明运作成果还是不错的，希望这种精神和文化能够持续推动下去，他同时也担忧回到过去蓝绿互斗的政治生态。

他还提到，这场选举告诉各方，对民意还是要心存敬畏。截至目前，民众党取得14席，八个席位落选。他说，民众党第一次参与地方选举，选举结果显示地方经营仍需要时间，未来民众党会更加努力、团结，继续深耕地方。