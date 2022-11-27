韩国电池企业将与中国格林美在印尼建设镍加工厂

发布 / 2022年11月27日 7:19 AM

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韩国电池生产商SK On Co.和回收公司EcoPro与中国格林美达成合作，将联手在印尼Central Sulawesi的Morowali工业园区建造一家镍加工厂。

据彭博社报道，SK On星期五（11月25日）在声明中称，该厂将于2024年第三季度投入运营，每年生产相当于3万吨纯镍的混合氢氧化镍沉淀物(MHP)。这种产品被用于制造电动汽车电池。

上述三家公司11月24日签署了协议，并计划从Morowali的Hengjaya矿开采氧化镍。

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