仅六名县市议员当选 时代力量承认选举结果不如预期

台湾九合一选举结束，时代力量仅六名县市议员当选，承认选举结果不如预期。

据联合新闻网报道，时代力量星期六（11月26日）晚间发新闻稿称，时代力量在全台湾总共推出59名地方公职候选人，这次的九合一大选是时代力量第二次参与地方选举，在全台各县市乡亲朋友的支持下，这次当选一位直辖市议员、五位县市议员、一位乡民代表及一位里长。

时代力量说，改革地方政治的过程并非一蹴可及，在努力翻转政治旧势力的道路上，时代力量仍将持续前行，同时诚挚地感谢选民的每一分支持，“你们的每一票都是对时代力量的期许，我们承诺定不负所托，持续深耕地方 ，让改革理念付诸实现” 。

时代力量认为，今年地方选举的结果不如预期，显见时代力量仍有许多不足之处，必须向各位支持者致上最深的歉意，来自各界的善意提醒和批评，时代力量都会谨记在心、深自检讨。

时代力量说，感谢全体党员和支持者一路以来，陪伴时代力量面对各种风雨，“因为你们，时代力量不曾想过放弃，我们相信所有理想与价值，都将在不懈的坚持后实现，我们定会更加努力，感谢大家！”

时代力量在2022年九合一选举的当选名单包括新竹市议员候选人蔡惠婷、林彦甫、廖子齐、苗栗县议员候选人叶忠伦、台中市议员候选人吴佩芸、嘉义市议员候选人王浩、彰化县秀水乡第一选区乡民代表候选人陈昀志及新北市瑞芳区龙山里里长候选人陈志强等人。