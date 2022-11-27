一周之内12家中国上市公司高管被立案

在短短一周之内，中国12家上市公司高管被证监会立案。

据中国证券网报道，惠程科技周六（26日）公告，公司于11月25日中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，根据《中国证券法》《中国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案调查。

惠程科技并非孤例。记者不完全统计显示，在11月18日至25日内，已有12家公司高管被证监会立案。暴雷的公司中，不乏“明星选手”，如“牙茅”通策医疗、千亿锂电池隔膜龙头恩捷股份。

通览公告，“涉嫌信息披露违法违规”是上市被立案的主要原因，共有六家公司出现这一问题。比如，“牙茅”通策医疗通告，公司实际控制人兼董事长吕建明因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对吕建明立案。经公司初步了解，立案相关内容主要涉及壹号基金浙江通策壹号投资合伙企业信息披露方面。

除了信披违规外，高管的违规证券交易也是“高发区”。华扬联众24日公告，公司实际控制人兼董事长苏同、副总经理杨宁于2022年11月22日分别收到中国证监会《立案告知书》。因涉嫌操纵证券市场等，二人被证监会立案。

分析认为，上市公司高管频被立案，一方面说明中国部分上市公司内控、合规不严，核心管理人员法律意识淡漠，对市场敬畏不足。一方面也反映出中国监管层对违法行为采取持续高压严打之势，以保护中小投资者的利益。