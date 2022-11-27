美专家葛来仪：九合一选举无法作为2024指标

台湾九合一选举落幕，美国智库专家葛来仪（Bonnie Glaser）分析，地方选举多关注内政而非两岸问题，无法作为2024台湾大选的指标。

据台湾中央社报道，今年九合一地方选举被一些分析者认为是2024年总统大选前哨战，但美国智库“德国马歇尔基金会”（GMF）亚洲计划主任、长期关注两岸议题的葛来仪却不这么认为。

葛来仪星期天（11月27日）接受中央社访问时指出，台湾地方选举主要关注候选人特质及内政议题，而非两岸关系；在她看来，九合一选举无法作为2024大选的指标（barometer）。

专研台湾政治的北卡罗来纳州戴维森学院东亚政治学教授任雪丽（Shelley Rigger）也认为，九合一选举主要专注于内政与候选人本身，和两岸议题关联极小。但她指出，这场选举显示国民党还未在台湾选举政治中被淘汰，还是有竞争力的一员。

不过，任雪丽认为，国民党若真的想有竞争力，一直被媒体贴上“亲中”标签不是好事，需要调整对外讯息，更符合台湾主流民意对现状的偏好。

九合一选举结果26日晚揭晓，国民党在21县市长选举中赢得13县市，包括台北、新北、桃园、台中四个直辖市，由总统蔡英文率领的民主进步党则仅保住五县市，她因而辞去党主席，承担选举挫败的责任。

