研究：中国在太平洋地区发展支出下降

澳大利亚智库洛伊研究所（Lowy Institute）最新的研究显示，中国政府近年来对太平洋岛国的援助出现明显下降，与中国加大在该地区影响力的努力形成对照。

据美国之音报道，洛伊研究所的统计，随着亚洲开发银行（Asian Development Bank）等捐赠机构试图帮助太平洋国家应对疫情对经济带来的冲击，该地区2020年获得的总援助从一年前的31亿美元（42.65亿新元）增加到42亿美元。但中国对太平洋地区的援助则从2016年3亿3千4百万美元的高峰值降至2020年的1亿8千8百万美元。

这是洛伊研究所自2008年开始跟踪该地区的援助以来中国的最低年度数字。这些援助由赠款和优惠贷款组成，用于资助建造工作、基础设施和其他项目。

洛伊研究所的数据显示，中国2021年对该地区的援助继续下降。截至2020年，中国是太平洋地区第三大捐助国，占所有捐助资金的8.1%。巴布亚新几内亚是该地区接收援助最多的国家，但人均受援资金则是最少的。

该研究所太平洋援助项目主任戴恩特(Alexandre Dayant)受访时说：“中国承诺建造价值数亿美元的大规模基础设施项目。但在中国的承诺与它实际投入的资金方面有很大的差别。”

中国不公布它对某个国家提供外援的具体数据。中国国务院在2021年1月10日发布的《新时代的中国国际发展合作》白皮书说，中国稳步提高对外援助资金规模，进一步扩大援助范围。

2013年至2018年，中国对外援助金额为2702亿元（人民币，下同，518亿新元），包括无偿援助、无息贷款和优惠贷款。其中，提供无偿援助1278亿元人民币，占对外援助总额的47.3%，援外优惠贷款占外援总额的48.5%，无息贷款的占比约为4.2%。

而在过去20年里，澳大利亚一直是太平洋地区最大的发展援助来源，仅在2020年就提供了14亿多澳元（13.02亿新元）的发展援助。

在中国加大了在该地区的影响力后，今年5月上台的澳大利亚工党政府一直把改善与其他太平洋国家的关系作为首要任务。为了抗衡中国在该地区日益扩大的影响力，美国近年来也加大了对该地区的投入。

洛伊研究所的数据显示，2016年至2020年期间，美国在太平洋地区的援助支出几乎翻了两番，达到2.58亿美元。美国今年做出了一系列新的承诺，包括承诺在未来10年为应对气候变化和海上安全提供2.1亿美元。