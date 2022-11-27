新竹市长当选人高虹安：若面对司法调查会“直球对决”

刚刚当选台湾新竹市长的高虹安说，未来若面临司法调查，她不会回避，将会“直球对决”。

据自由时报报道，高虹安星期天（11月27日）早上展开谢票行程，被媒体问到未来若面临一连串司法调查将如何应对，高虹安说，对此事一直都是“直球对决”，之前也主动提交相关证据，因为检调已经进入侦办程序，她有信心司法可以还她清白，不会回避任何调查。

被问到会不会担心后续蓝绿发动罢免，高虹安说，她有9万8000多票支持，这是民众一票一票投出来的，若因政党政治发起罢免，是对市民的不尊重。

高虹安说，市民选择她，她就会照顾好每一位市民，罢免这种事会给台湾政治带来不稳定，不是市民之福，希望选举纷扰、对立仇恨都尽快放下，而在市府人事部分，她也会尽快筹备，不分颜色党派，用人唯才，会用市政表现让大家肯定。

至于是否会优先寻求与蓝营合作，高虹安说，议员部分她不分颜色党派，会用谦卑友善态度沟通，她说，台中市长卢秀燕对于跨党派议员沟通诚恳的态度，很值得学习，她未来也会用同样方式，以最大诚意来进行府会沟通。

虽然在竞选过程中陷入助理费争议，但在26日举行台湾九合一地方公职人员选举中，获得民众党提名的高虹安以9万8121票，在新竹市长选战中获胜。高虹安拿下约45%支持票，以十个百分点的差距，打败民进党的沈慧虹，为民众党创党后投入的第一场全台性选举，夺得一大战果，成功撼动蓝绿传统版图。