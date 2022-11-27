北京市委书记尹力：以更果断措施遏制疫情

中国北京市委书记、防控工作领导小组组长尹力要求，北京市新增病例数和社会面病例数持续增加，防控处在“逆水行舟、不进则退”的关键时期和吃劲阶段，要以更为坚决果断措施尽快遏制疫情扩散蔓延。

据北京日报报道，尹力在周六（26日）的疫情防控工作领导小组会议上说，要不断提升防控的科学性、精准性、有效性，做到“找得到、管得住、服务好、引导好”，以更为坚决果断措施，尽快遏制疫情扩散蔓延。

北京通州西集应急方舱医院正在抓紧建设。尹力和北京市委副书记殷勇察看项目建设进度，详细询问运维保障和医护等配套服务力量配备情况。

尹力在调度和调研检查时强调，迅速有效处置疫情。他提出三点要求。

一要找得到，科学统筹核酸检测点位布局、人员组织、时间安排，持续优化“采、送、检、报、核”流程，提高筛查、追阳环节质效。

二要管得住，各区接单即办，第一时间管住风险点位和人员，全力做到“四应四尽”，同时加强隔离点、健康驿站、方舱医院规范管理。

三要服务好，细致周到做好群众工作，对涉疫诉求接诉即办，保障看病就医等基本民生服务，加大对老弱病残等特殊群体的关心帮助力度，帮助解决实际困难。四要引导好，加强疫情信息发布和政策解读，及时回应社会关切，引导市民群众履行个人防疫责任。

他强调，各区要根据各自疫情发展形势，有针对性地完善优化防疫措施，争取在最短时间内控制住疫情，保障水电气热运等城市“生命线”安全有序运行，最大限度减少对人民群众正常生产生活秩序的影响。