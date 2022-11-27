上海市委书记陈吉宁：防疫要加强情绪疏导

中共上海市委书记陈吉宁周六（26日）到闵行区检查疫情防控和应急处置工作时说，防疫要加强人文关怀和情绪疏导，织密扎牢防控防线。

据第一财经报道，陈吉宁说，要坚持高标准、严要求，进一步优化完善闭环管理。各项流程要再检视、各个环节要再检查，严格内部管理和操作规范，加强人文关怀和情绪疏导，织密扎牢防控防线。要关心关爱一线防疫人员，注意做好个人防护，加强力量配置保障，帮助解决实际困难，让大家始终保持战斗力。

他还说，要坚持以人民为中心，科学调度各支力量，干部要下去，力量要下沉，及时回应群众关切、解决群众诉求，积极争取群众理解和支持配合。

在闵行区疫情防控指挥部，陈吉宁听取该区近期疫情处置工作情况汇报。他说，要坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针，坚持第九版防控方案、落实二十条优化措施，坚决守住不发生大规模疫情的底线。各级领导干部要把疫情防控工作抓在手里、放在心上，下更大功夫、花更大精力，加强力量配置，切实管控风险。

他还说，要加大排查排摸力度，重点人群、重点行业、重点场所要全面上账，切实做到底账清、底线明。

在中国疫情持续恶化、新疆首府乌鲁木齐市一栋居民楼发生致命火灾后，网传视频显示，当地居民走上街头，高呼“停止封控”的口号，并与身穿白色防护服的医护和安全人员争辩和理论。