消息：日本公明党党首有意访华 已告知中国驻日大使

消息人士透露，日本公明党党首山口那津男正在摸索访问中国。

据共同社报道，消息人士周六（26日）透露，本月中旬，山口与中国驻日大使孔铉佑举行会谈时，已表达了想在明年1月例行国会开幕前访华的意向。

若此事实现，将是约三年零四个月来首次。此举意在推动改善因中国公务船驶入钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）等事件而恶化的日中关系。

山口15日在记者会上说：“期待日中首脑会谈能成为推动包括政党间在内的多层次交流的契机。”该党干事长石井启一18日在记者会上称党高层访华尚无敲定的计划，并表示“如有机会将摸索”。

公明党和该党支持母体“创价学会”与中方建立起了自己的关系。公明党在1972年日中邦交正常化前派遣了第一批访华团，被认为为日中联合声明的签署铺路。创价学会名誉会长池田大作2008年在时任中国国家主席胡锦涛访日时与其会谈，展现了亲密关系。

之后公明党高层等也积极访华。2017年山口向中国国家主席习近平递交了时任日本首相安倍晋三托付的亲笔信。但是2018、2019两年访华时则没有会晤习近平的机会。据公明党消息人士称，此次访华“关键是看能否安排与习近平的会谈”。

公明党试图改善对华关系的动向也可能遭到保守层和自民党部分议员的反对。公明党相关人士强调了近期的形势变化称：“岸田文雄首相和习主席17日在泰国举行了会谈是积极因素。中国为了改善对美关系也理应想要靠近日本。”