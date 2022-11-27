传将代理民进党主席 陈其迈：尊重党内机制

民进党九合一选举大败，蔡英文辞党主席以示负责后，外传连任成功的高雄市长陈其迈将代理；对此，陈其迈星期天（11月27日）上午回应，代理党主席就是衔接党务产生新主席，尊重党内机制。

据台湾中央社报道，陈其迈星期天展开谢票活动，他行前接受媒体联访时说，党内代理主席的产生是由中执委互推，尊重党内机制进行，按照民进党过去惯例跟制度，代理党主席最重要工作就是衔接把党务做好，尽速让新党主席能够产生。

被问到民进党这次表现不理想，党内是否有需要改进地方，陈其迈认为，选输就是要面对问题，从欣赏对手开始，就像这次对手柯志恩也有很多优点，在选举过程里表现非常好，民进党在各地选举表现不理想，希望大家都要很谦虚倾听民意。

陈其迈说：“选得不好，就是民众用选票告诉你说有要检讨、改进地方”，从候选人到竞选团队，大家都要很诚实面对问题，“一局归一局，这场输了，还有其他的政党竞争跟选举”。

陈其迈说，假如这一局选输又没有检讨，下一局当然是必败无疑；所以选输后很重要的工作就是诚实面对问题，看到底在竞选过程里，哪里做得不够好，或者哪里要加强，都须诚实面对。

台湾执政的民进党在11月26日举行的“九合一”地方选举中惨败，主导提名的蔡英文为选战失利负全责，她在开票夜宣布辞去党主席，有消息称民进党将由高雄市长陈其迈担任代主席，随后再补选党主席。