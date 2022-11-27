网传重庆核酸志愿者健康码为红码 官方：核酸混阳的是小区保安

中国冠病疫情持续发酵，多地也出现疫情防控相关问题，其中网传重庆市核酸志愿者被居民发现是混阳，引发广泛关注。当地官方回应称，相关信息不属实，核酸混阳的是小区的保安。

据中国网络流传信息显示，重庆一小区居民星期五（11月25日）发现做核酸的志愿者健康码为红码，疑似混阳人员。网传视频还显示，该志愿者被发现是红码后，因被居民围堵躲在车中。

重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处“美丽新回兴”微信公号星期天（11月27日）通报，网传“核酸志愿者被居民发现是混阳”一事，经核实，相关信息不属实。

通报称，上星期六（11月19日）0时起，回兴街道金兰路社区高朋花园小区因核酸检测出现阳性人员，被划定为高风险区。截至23日，该小区共检测出阳性人员11例，涉及五个楼栋八个单元。

通报称，小区物业公司因安保工作力量不足，向社区申请增派人员。五名保安11月23日下午正式到岗，负责高风险区楼栋的值守，未参与核酸采样工作，期间均按二级防护要求做好个人防护，实行闭环管理，并按要求进行核酸检测，结果均为阴性。

通报说，星期五（25日）上午，对五名保安做混管核酸检测，当天下午，区疾控中心反馈高朋花园小区出现七人混阳（分别为聘请的保安五人、物业保安一人、小区居民一人），六名保安立即停止工作，按防控要求落实管控措施，并被赋红码。

通报称，这期间小区个别居民误解为“核酸志愿者是混阳”，在网上传播。通报也承认，在此过程中，社区工作人员确有沟通解释不够之处，并感谢大家对街道防疫工作的关心和监督。

重庆目前正在经历近三年来最严重的一轮冠病疫情。据重庆市卫生健康委通报，重庆星期六（26日）新增194起本土确诊病例，以及8667起本土无症状感染病例。

