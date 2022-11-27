药品回扣高 中国多名公立医院一把手落马

中国对于医药购销领域商业贿赂的打击力度持续加大。中国多名公立医院“一把手”落马，有涉事公司给付医生回扣近药品采购价四成。

据华夏时报报道，中国国家市场监管总局公布了五起反不正当竞争专项执法行动典型案例，其中重点提到了两起医疗卫生行业的商业贿赂事件。

有的企业以赞助科研经费、学术会议费等名义，进行不法利益输送。有的在医药购销环节给付医院工作人员回扣；有的通过生产环节虚抬药品价格、流通环节虚假交易等方式套取资金进行贿赂。

其中一起涉及药品回扣的典型案例显示，杭州建宁医药科技有限公司为获得药品生产企业的药品推广佣金，与某县人民医院药剂科工作人员王某约定：由王某负责将药品某注射液和某胶囊运作进该院并持续采购，则按照医院药品采购价的一定比例支付给王某回扣。

从2015年至2019年6月14日，通过王某运作，该医院共计采购药品某注射液28924袋，某胶囊6760盒，共计采购金额371.78万元（人民币，下同，71.29万新元）。杭州建宁医药科技有限公司通过员工共计向王某支付回扣款144.81万元，接近药品采购价的四成。

医药产业战略顾问周树认为，市场监管总局通报这两起医药商业贿赂案例传递信息是，不论是采用给付医院工作人员销售回扣，还是在流通环节采用更为隐蔽的方式套取资金进行的贿赂行为都将受到严厉打击。

中国监管部门2022年加大对医疗卫生领域商业贿赂专项整治，各地掀起多轮医药反腐风暴。9月至12月，山西、北京、河南等地开展的医疗卫生领域商业贿赂和医药价格违法专项整治也陆续公布了新进展。

据不完全统计，仅10月底至今，有10名公立医院的院长、党委书记落马，除一人违法事由已查明、移送检察机关依法审查起诉外，其余九人正接受纪律审查和监察调查。