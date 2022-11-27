神舟十五号载人飞船已做好发射前各项准备工作

中国神舟十五号载人飞船已完成发射任务相关功能检查，并做好发射前的各项准备工作，将于近日择机发射，届时将实现六名中国航天员同时在空间站工作。

据中国央视新闻报道，神舟十五号载人飞船与长征二号F遥十五运载火箭组合体于11月21日下午转运至酒泉卫星发射中心发射区后，星期天（11月27日）组织发射任务全区合练。

报道称，目前发射任务各系统已经完成了相关功能检查，并做好发射前的各项准备工作。此外，执行测控任务的远望6号远洋测量船已抵达任务海域展开工作。

工作人员在星期天进行了发射前最后一次系统间全区合练，全面模拟发射准备、发射及飞行过程中的各种技术状态和工作过程，全面考核各系统之间接口的匹配性和工作的协调性。

酒泉卫星发射中心副主任王学武说，由于此次发射窗口期正值寒冬，发射场气象保障系统、测发系统也加紧了气象会商和设施设备状态复查密度。他说，从星期天的全系统器检、全区合练情况来看，火箭、飞船及发射场各系统状态良好，已完成火箭加注前的一切准备工作。

长征二号F运载火箭型号总体主任设计师常武权说，长征二号F遥十五火箭自11月21日转场以来，已按照工作计划，完成了火箭箭上产品与地面设备的电缆连接，并完成了火箭各分系统的状态检查以及火箭全箭的状态检查。他说，通过检查确定火箭本身的状态非常好，并期望着火箭能够顺利把神舟十五号乘组送入太空。

据此前报道，神舟十五号预计将在11月发射升空，与中国天宫空间站天和核心舱前向端口对接，将三名宇航员送入太空。目前，神舟十四号航天员乘组也已做好迎接神舟十五号乘组进驻各项准备工作，这也将是中国航天员首次在空间站迎接载人飞船来访。

