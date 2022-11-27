李家超连续两天快测阴性 已返回办公室

发布 / 2022年11月27日 6:02 PM

更新 / 2022年11月27日 6:39 PM

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香港特首李家超从泰国返港后确诊冠病，他星期天（11月27日）说，自己连续两天快测阴性，已返回办公室。

李家超在个人脸书账号上写道：“今早快速测试继续呈现‘一条线’，是连续两天检测阴性。我在卫生署系统登记后，安心出行‘疫苗通行证’已转为蓝码。我已于早上9时回到办公室，为未来一星期的工作做准备。”

李家超本月中旬赴泰国曼谷参加亚太经合组织（APEC）峰会，11月20日返港后，确诊感染冠病，此后按香港卫生防护中心指引隔离。

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