台造潜舰原型舰将于2024年下水

台湾现役“剑龙级”潜舰是荷兰制潜舰，为了强化水下战力，台湾军方已自2015年启动代号“海昌计划”的潜舰台造案。知情人士透露，首艘台造潜舰的压力壳船段已打造完成，并将装入各项系统，依照既定节点成军。

据自由时报报道，台湾海军隶属于256战队的两艘现役“剑龙级”潜舰，自1987年、1988年成军，服役迄今已超过30年，考量两岸的军事实力失衡，中国大陆对台军事威胁也日趋严峻，台湾军方于2015年启动“海昌计划”，建造一艘原型舰，预计2024年5月下水，完成各项测试后成军。

报道称，由于台湾国际处境艰难，除了筹获机敏装备时，可能受到中国大陆施压而告吹，也难以采购国际市场现货，加上与台湾主要军备供售国的美国，已无传统动力潜舰，因此台湾“潜舰国造”经历许多关卡，才逐渐获得成果。知情人士透露，首艘台造潜舰的压力壳船段已打造完成，并将装入各项系统，依照既定节点成军。

根据军方规划，首艘台造潜舰将于2024年5月下水，但传台船有意提前至2023年第三季度下水，至于潜舰确切下水方式，则尚不得而知。后续舰采购部分，虽一度传出政府将编列特别预算，支应约八艘后续舰的造舰采购案，但海军参谋长蒋正国上月于立法院透露，目前尚未定案。