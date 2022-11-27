中国移民管理局：二十条后坚持倡导“非必要非紧急不出境”

中国发布二十条防疫优化措施、放宽入境人员检疫要求后，针对是否会放宽护照等出入境证件办理的问题，中国国家移民管理局公民出入境管理司称，仍坚持倡导“非必要非紧急不出境”。

据中国移民管理局官网星期五（11月25日）发布信息，针对网民询问二十条措施发布后，“护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证的办理会不会放宽，非必要事宜什么时候能正常办理”的问题，公民出入境管理司做出以上答复。

答复称，当前境内外疫情形势依然严峻复杂，跨境旅行存在较大染疫风险，且可能导致滞留境外等情况发生。“为了您的身体健康，避免不必要损失，我们坚持倡导‘非必要非紧急不出境’。”

答复也说，如果确有留学、商务等出国出境需求，可前往当地公安机关出入境管理部门申请办理相应出入境证件，工作人员将依法予以审核办理，对紧急事由，也将提供绿色通道服务。

中国国家移民管理局去年8月宣布，因疫情原因，将对非必要、非紧急出境事由，暂不签发普通护照等出入境证件。

在11月11日公布的二十条优化措施中，对多项入境管控措施作出调整，如取消了入境航班熔断机制，对入境人员的管控措施由“7天集中隔离+3天居家健康监测”调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”等。

