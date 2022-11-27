杭州明年起“试管婴儿”费用可报销

中国杭州明年起在特定医院接受“试管婴儿”治疗的参保人员，可获得最高3000元（人民币，下同，约600新元）报销。

据浙江日报报道，明年起，参加杭州市商业补充医疗保险“西湖益联保”的居民，在2023年度实施辅助生育的参保市民，将可获得最高3000元的报销。辅助生殖技术纳入医疗保险报销政策落地。

具体报销方面，在杭州市范围内具有特定辅助生育资质的省、市三甲医疗机构治疗期间，接受胚胎培养和胚胎移植两项治疗的费用，“西湖益联保”给予一定限额的补助，其中胚胎培养费用报销限额为0.15万元/年，胚胎移植费用报销限额为0.15万元/年。

今年8月17日，中国国家卫健委、国家发改委等17部门印发《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》，首次明确提出，指导地方逐步将适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目按程序纳入医保（含生育保险）基金支付范围。

中国作为辅助生殖的新兴市场，其背后或存在百亿蓝海市场。国家卫健委、中国人口协会发布的数据显示，中国育龄夫妇的不孕不育率从20年前的2.5%至3%攀升到近年的12%至15%左右，不孕不育者约有5000万人。

2022年，美国辅助生殖服务渗透率将达到32.5%，同时期中国辅助生殖服务渗透率仅为8.7%，较美国低23.8%，这也意味着未来30年，中国辅助生殖行业规模将不断扩大。

