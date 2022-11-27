北京新国展方舱可接受快递

中国北京新国展方舱投入使用，病人透露，方舱内设施齐备，甚至还可以在里面收快递。

据中国之声报道，中国北京已有延庆区方舱医院、顺义区新国展轻症方舱医院、昌平区南口方舱医院投入使用。记者周六（26日）在新国展方舱医院3号门看到，多名感染者病愈出舱，带着行李箱走出舱室。小李告诉记者，在这里共住了七天，各方面都得到了较好的照顾，甚至还可以在里面收快递。

小李此前是一名无症状感染者，他说每天都能看到陆续有患者走出舱室，大家心情都比较轻松。也在新国展方舱3号门等车的王女士说，刚开始被诊断阳性时，确实比较害怕，但她很快就调整好了心态。

新国展方舱指挥部副总指挥长张斌透露，新国展方舱是11月14日正式开舱接收感染者，主要是轻症与无症状感染者，经过几天工作的磨合，舱内的运行保障已逐步顺畅。

新国展方舱共有六个舱，根据场馆的大小，设置了不同的舱容。最少的舱容有1000张床，最大的舱则有1320张床。张斌介绍，新国展方舱医院的部分舱室已进入出入平衡状态。只要感染者的核酸检测结果连续两次阴性，且检测间隔在24小时以上，符合出舱标准，就会及时安排其出舱。

为保证特殊感染者得到及时救治，舱外有20辆救护车24小时待命，一旦感染者出现方舱不具备救治能力的急症，可以在第一时间将其转运至定点医疗机构。

据报道，每名入住方舱的人员都会配发一份包含了牙刷牙膏、毛巾、拖鞋、塑料盆、眼罩、耳塞等13种生活基础物资包。如果进舱时错过了三餐，也会为其配发冷餐包，包括面包、火腿肠、饼干等，保证入住人员不会饿肚子。