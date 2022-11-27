郑州下周三将转入常态化动态清零

受疫情影响，郑州主城区居民正在进行五天原则性居家，当地官方称，原则性居家并非不进不出，且将从下星期三（11月30日）起转入常态化动态清零，城市秩序也将陆续恢复。

据郑州日报报道，郑州疫情防控指挥部社会防控部执行副部长李洪涛星期六（11月26日）在新闻发布会上强调，目前郑州市主城区施行的“市民原则上居家”，并非某些社区宣传的“不进不出”，就医、紧急避险、救援等情形可以外出。

李洪涛说，就医、出院病人及其陪护家属、隔离期满的涉疫人员，街面滞留人员、外地返郑人员，社区也不得以防疫为由拒绝其返回居住地。严禁对安全通道封门上锁，严禁简单化一刀切地执行封闭政策。

李洪涛还说，官方将根据核酸筛查情况进行研判，在总体可控的情况下，在28日、29日，允许确有需求的市民，每户每天一人凭24小时核酸阴性证明，可外出一小时购买生活物资。

李洪涛还说，“相信经过我们勠力同心、克难攻坚，将实现社会面基本清零，11月30日转入常态化动态清零，城市的生产生活秩序将陆续恢复。”

李洪涛还提到，经专家分析研判，郑州疫情防控初见成效，与城市静下来密切相关。他介绍说，接下来除新郑市因新增病例较多，决定顺延各项临时管控措施至11月29日24时外，中牟县、登封市、新密市、荥阳市将科学精准划定高风险区，除高风险区外的其他区域停止集中核酸筛查，恢复低风险区管理。

据河南省卫健委通报，郑州市星期六新增164起本土确诊病例和777起无症状感染病例。

