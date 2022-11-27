中国气象台发布寒潮最高等级预警 

中国大部分地区迎来今年入冬以来最强寒潮，中国中央气象台星期天（11月27日）发布寒潮最高等级的橙色预警，大部地区将出现剧烈降温。

综合中国中央气象台官网和“中国气象局”官方微博消息，中国中央气象台于星期天傍晚6时升级发布寒潮橙色预警，中国大部地区将出现10至16摄氏度剧烈降温，江南等地有较强降雨。

据中央气象台预报，11月27日夜间至30日，寒潮天气将自西向东影响中国大部，造成剧烈降温、大风、沙尘和大范围雨雪天气。中国北方和中东部大部地区气温将先后下降10至16摄氏度，部分地区降温幅度可达18摄氏度以上，并伴有4至6级偏北风，阵风7至9级；西北地区和华北北部等地的部分地区有沙尘天气；寒潮降温过后，12月1日至2日最低气温零度线将南压到江南北部至贵州南部一带。

气象台预计，11月27日晚8时至29日晚8时，新疆南疆盆地、西北地区东部、华北西部和北部、黄淮东部以及吉林东部、湖南和贵州东部等地气温将下降10至14摄氏度，其中新疆南疆盆地、内蒙古中西部、山西北部、吉林东部等地降温16至18摄氏度，局地可达20摄氏度以上；上述地区也将有4至6级偏北风，阵风7至9级。

另一方面，27日至29日，甘肃河西、内蒙古东部、黑龙江、吉林、辽宁中北部等地有小到中雪或雨夹雪，其中，吉林东部、黑龙江中部等地的部分地区有大到暴雪；辽宁东北部、吉林东部的局部地区有冻雨。同时，西北地区东南部、黄淮及其以南大部地区有小到中雨，江南部分地区有大雨、局地暴雨或大暴雨。

气象台提醒，各地应关注剧烈降温对人体健康、疫情防控、农业生产等的不利影响。

