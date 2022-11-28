广州海珠近万人有疏解意愿 部分区域再延长管控措施

中国本轮疫情重灾区之一的广州市海珠区，有部分区域自本月初起便一直处在封控中，且将再次延长封控至星期五（12月2日）。当地防疫部门也宣布，将开展海珠风险区域内人员疏解工作，满足近万人疏解意愿。

据“广州海珠发布”官方微信公号星期六（11月27日）通报，当前海珠疫情防控形势依然严峻复杂，经综合研判，决定在部分区域延长强化交通管控、停业停工等防疫措施至12月2日24时。

据通报，此次延长封控区域较此前缩小，调整为东晓路-昌岗路以东，黄埔涌-赤沙涌-华南快速干线-广州环城干线-新光快速路以西的区域。

通报还强调，要根据疫情风险研判，精准划定高风险区。高风险区实行“足不出户，服务上门”的防控措施，非高风险区的居民可在“区域内”有序活动。

通知还说，市内的机关企事业单位或机构可有序进行复工复产。单位可按照优化疫情防控二十条措施中“闭环泡泡”的防控模式，申请将除高风险区外连续五天核酸阴性、近三天无不适症状、健康码为绿码的员工实行“白名单”“集体码”管理，闭环转接至企事业单位或机构，实行管理闭环，落实主体责任，有序复工复产。

另一方面，通报还称，将持续按照分类施策、分批转运、安全有序、严防外溢的原则，对符合“3+5+3”（即所在网格、小区或楼栋已至少三天无新增阳性个案，连续五天核酸阴性、无不适症状、健康码为绿码，落实三天集中健康监测）和“8+3”（即连续八天核酸阴性，近三天无不适症状、健康码为绿码）条件的滞留人员有序开展疏解工作。

广州市卫生健康委副主任张屹在星期天的疫情新闻发布会上说，根据摸查情况，海珠区康鹭、龙潭、逸景叠彩、瑞宝等重点片区，目前近万人有疏解意愿。

张屹指出，广州专门成立疏解工作专班，将在全面分析评估风险的基础上，按照分类施策、分批转运、安全有序、严防外溢的原则，制订工作方案，对照人员名册、疏解条件，逐个摸查返乡和投亲靠友意愿，提前与疏解目的地“点对点”沟通，做到全程闭环管理和返程人员信息“双握手”，确保返程人员落实目的地相关防控要求，将外溢风险降到最低。

据广东省卫健委通报，广州市星期天新增1129起本土确诊病例，其中包括930起无症状感染病例转确诊病例，另外新增7166起本土无症状感染病例。

