国务院国资委主任郝鹏任中共辽宁省委书记

中国国务院国有资产监督管理委员会党委书记、主任郝鹏担任中共辽宁省委书记，接替在中共二十大后当选中央政治局委员的张国清。

据新华社星期一（11月28日）报道，中共中央日前决定，张国清不再兼任辽宁省委书记、常委、委员职务，郝鹏任辽宁省委委员、常委、书记。

公开资料显示，1960年出生的郝鹏是陕西凤翔人，1976年参加工作，1982年加入中国共产党，毕业于西北工业大学，获工学学士、工程硕士学位，他也是高级经济师，享受国务院特殊津贴。

郝鹏早年在甘肃任职，曾担任中航工业兰州飞控仪器总厂厂长、党委副书记， 甘肃省经贸委副主任（正厅级），甘肃省兰州市委副书记、副市长等职务。

他于2003年调任西藏自治区，曾担任西藏自治区副主席、党委常委、党委副书记、政法委书记，常务副主席，党委党校校长等职务。

2013年3月至2016年12月间，郝鹏在青海省任职，曾担任青海省委副书记、副省长、省长，省政府党组书记等职务。

郝鹏2016年12月起出任国务院国资委党委书记，2019年5月起担任国资委主任。他也是中共第十八届中央候补委员，十九届、二十届中央委员。

原任辽宁省委书记张国清在上个月举行的中共二十大后，入选了24人组成的中央政治局。

