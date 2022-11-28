胡锡进：政府在重大问题上要倾听民众呼声

中国冠病疫情持续发酵，多地曝出疫情防控民生问题，一些地方也出现对疫情防控的抗议活动。《环球时报》前总编辑胡锡进星期一（11月28日）凌晨发文，呼吁民众保持冷静，并呼吁府方面在重大问题上坚决走群众路线，事情越是棘手难办，越要倾听民众呼声。

胡锡进在微博中说，他想要提请政府在重大问题上坚决走群众路线，要倾听群众呼声，用实际行动保持社会的信心和团结。他认为在中国，党和政府与人民群众的利益是高度一致的，要让这种一致不断在具体事务上得到体现，防止有些地方的做法逆着群众的呼声来。“只要全国真正拧成一股绳，就决不会有迈过不去的坎。”

胡锡进也说，民众有表达意见的权利，且可能是抱着善良的愿望，有表达正当诉求的初衷，但他也提醒大家保持清醒。胡锡进认为，很多事情有它的规律，当大家参与启动了有的事情之后，它的方向就很可能难由普通参加者继续掌控，而容易被另外的力量利用甚至劫持，“最终可能变成摧毁我们所有人生活的洪水。”

胡锡进说，他相信中国防疫的初衷是善意的，而且一度取得很大成果。他也指出，今年中国面临了更严峻的挑战，随着防疫成本越来越高，感染者清零越来越难，民众期待的调整正在发生和到来。他也说，自己是为结束大规模封控呐喊最努力的人之一，一直呼吁为社会保持活力，希望所有人都越过越好。

新疆乌鲁木齐一高层住宅楼星期四（24日）发生火灾，造成10死九伤。事发后，中国多地民众聚集为遇难者哀悼并抗议当局的防疫封控措施，北京、南京、武汉等地的高校周末也出现抗议标语和聚集活动。

据中国国家卫生健康委星期一通报的数据，中国大陆星期天新增4万零52起本土阳性病例，其中3748起是本土确诊病例，3万6304起是本土无症状感染病例，大多分布在广东、北京、重庆、河南等省市。

