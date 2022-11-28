美国因援助乌克兰 延迟向台湾交付武器

美国政府和国会官员担忧，俄乌战争将进一步拖延190亿美元（261亿新元）的美国对台军售。

据美国《华尔街日报》报道，自今年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，美国已经向乌克兰捐了数十亿美元武器。一些知情的美国政府和国会官员透露，这场战争让国防工业受到考验，影响到美国向台湾提供武器的长期战略。

美国官员称，美国对台军售延迟交货的总值，已从去年12月的140亿美元，增加到187亿美元，包括2015年12月订购的208枚标枪（Javelin）反坦克武器和215枚“毒刺”防空导弹（Stinger）。这些武器尚未交付运抵台湾。

台湾国防部负责军备的副部长王新龙将军上个月要求美国， "如期交付美国卖给台湾的武器"。

美国官员承认向台湾交付武器延迟，但称这些武器都是新生产的，而运往乌克兰的标枪反坦克武器和毒刺防空导弹则来自现有的美国军火库。

时任五角大楼发言人柯比（John Kirby）今年5月说，交付给乌克兰的武器来自现有库存，乌克兰不是美国延迟向台湾交付武器的原因。

据洛克希德马丁（Lockheed Martin）、波音公司（Boeing）及其他美国国防公司的高管说，冠病导致的供应链问题，也让许多系统的生产受影响。

《华尔街日报》分析，此次积压显示美国在生产足够武器以装备，保卫美国及其盟友上面临的问题。

美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）在今年4月透露，自2009年以来，美国已同意向台湾出售近300亿美元武器，包括自2017年以来的约180亿美元武器。