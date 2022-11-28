高盛：中国或明年4月前结束动态清零

高盛认为，中国可能在明年4月前就结束“动态清零”，比普遍预期的还来得早。但由于近日中国大陆多地出现抗议行动，中国官方有可能“无序”地开放。

据彭博社报道，高盛的中国首席经济学家闪辉星期天（11月27日）在一份报告中预测，中国在2023年第二季度前重新开放的可能性为30%。

闪辉在报告中写道，中国中央政府可能很快就需要在加强封控和放宽防疫之间做出选择，因为地方政府难以既要控制疫情传播，还要兼顾优化防控二十条措施的落实。

中国大陆疫情近期持续升温，截至星期天，当地已连续五天单日新增病例写新高。

闪辉认为，动态清零政策打乱经济发展，限制人员流动和商业活动，加上近期疫情形势恶化，都将对中国今年第四季经济增长构成下行风险。

高盛预计今年中国国内生产总值（GDP）将增长3%，略低于彭博社经济学家预测的3.3%。

闪辉说，虽然预测中国有可能在明年4月前开放，但高盛仍认为中国在明年第二季开放的可能性最高，大约有60%的可能性。

不过，恒生银行首席中国经济学家王丹星期一接受彭博电视采访时则认为，有鉴于冠病病例的激增，中国官方不太可能现在就逐步放宽封控措施，因为不计后果地开放对中国的经济增长更为不利。

她认为，如果开放的节奏太快，进而导致死亡病例激增，可能会让许多地方政府在工业放宽的先后优先顺序之间陷入尴尬的境地。