港府拟加入第三方查核演唱会舞台安全

香港男团MIRROR红磡体育馆演唱会屏幕塌落事故发生至今近四个月。香港特区政府文化体育及旅游局局长杨润雄星期天（11月27日）称，当局正考虑加入第三方或独立查核舞台安全。

据香港中通社报道，杨润雄星期天在电台节目上称，事故发生后，当局一直与演唱会业界商讨制订舞台新指引，很多细节仍要详细讨论，尤其是否加入第三方或独立查核舞台安全，目前考虑在某些大型表演举行先导计划。

杨润雄说，目前在计划谈妥前将沿用短期措施，即舞台表演不可有机关。他强调，接下来演唱会的安全并无问题，若主办方计划特别设施，也可向局方提出，以确保设施装备的安全。

杨润雄说，现行制度下，康文署是红馆拥有者，场地本身没有既定设施，每次都由租用人带备设施，根据条款要求，租用人必须由业界和专业人士分别安装和核实设施的安全。港府正考虑在两层制度下，增加一层独立核实，检视前两层工作是否依足规矩。

他说，香港康文署本身不是工程部门，即使增加第三层查核工作，都要物色专业人士，但费用是否由署方支付是另一问题。

有舞蹈员控诉彩排时间不足，杨润雄说，新指引建议舞蹈员要有足够彩排时间，但表演可能复杂、牵涉人数众多，难以简单写成多少个小时或日数完成，希望业界的表述方式更清晰。