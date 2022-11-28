中国恒大清盘呈请聆讯延期至明年3月

香港高等法院再次推迟中国恒大一宗清盘呈请案的法庭聆讯，为恒大迟迟没有出炉的债务重组方案赢得了更多时间。

据彭博社报道，香港高等法院星期一（11月28日）决定，将中国恒大的清盘呈请案聆讯押后至2023年3月20日。尽管法庭聆讯的推迟给恒大留出余地，但这也将迫使恒大加快制定债务重组方案的进程，因为法院需要看到这方面的证据。

佳盛环球（Top Shine Global）今年6月以债权人身份向中国恒大集团提出清盘呈请，涉及恒大的财务义务金额为8.625亿港元（约1.52亿新元）。此前在债权人等多方申请下，这宗清盘案的聆讯已从9月延期至11月。

上个月，香港一家法院向阳光城集团的境外主体颁布了清盘令，为身陷债务困境的中资开发商敲响警钟。清盘或导致公司解散及资产的甩卖。

彭博社上星期曾援引知情人士报道，恒大的境外债务重组方案据悉计划最快于12月份第一周与境外债权人沟通，以兑现公司此前有关年底前提出重组计划的承诺。据悉离岸债权人要求恒大董事局主席许家印出资至少20亿美元。

中国恒大自2020年开始出现流动性危机，旗下美元债去年底违约后，以地产债为主的中国高收益美元债市场压力倍增。随着中资房企违约暴雷不断发生，恒大的重组方案将被金融市场和决策者视作重要先例。

恒大6月曾表示，公司将极力反对清盘呈请，并预计该呈请不会影响公司的重组计划或时间表。香港法官9月时称，恒大的临时债权人团体反对清盘呈请，他们认为在重组计划下获得偿付的概率要高于将公司清盘。

