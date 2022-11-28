乌鲁木齐逐步开通疆内疆外航班 恢复物流运营

新疆乌鲁木齐市政府宣布解除封控后，星期一（11月28日）起逐步恢复重要城市运营服务，当地机场也将逐步恢复开通疆内疆外航班。官方也宣布，从星期二起恢复快递物流企业运营。

乌鲁木齐市政府上星期六（26日）宣布当地已实现社会面基本清零，将分阶段恢复生活秩序，28日开始恢复铁路、民航和公交车、出租车等城市公共交通的运营；以及低风险区与群众生活息息相关的商超、市场、药店、餐厅、加油站、银行等营业场所生产经营活动。

综合央视新闻和证券时报报道，乌鲁木齐市交通运输局党组书记李强在星期一上午召开的疫情防控工作新闻发布会上通报，目前，南方航空公司已恢复乌鲁木齐至北京的航班，从星期一起，将陆续恢复乌鲁木齐至长沙每周四班、乌鲁木齐至三亚每周四班等航线航班。从11月30日起，河北航空公司将恢复乌鲁木齐至石家庄每周四班的航线航班。

他也称，乌鲁木齐机场后续还将努力推动恢复乌鲁木齐至其他城市的航线航班。

中共乌鲁木齐市委常委、宣传部长隋荣在同场发布会上也通报，自本星期二（29日）起，在对从业人员统一安排食宿、严格闭环管理、落实核酸检测等防控措施前提下，乌鲁木齐将恢复快递物流企业运营，为低风险区市民提供配送服务。

严厉防疫逾三个月的新疆首府乌鲁木齐，本月24日发生高楼住宅火灾造成严重伤亡后，大批民众25日晚上街抗议要求解封。乌鲁木齐市长买买提明·卡德25日深夜召开记者会，就火灾事故致歉，承诺严肃追责。市政府26日再宣布，乌鲁木齐已实现社会面基本清零，将分阶段恢复生活秩序。