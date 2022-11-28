蓝营质疑屏东县长计票瑕疵 中选会称开票无异状

台湾九合一（地方公职人员选举）上周六（11月26日）落幕，国民党质疑屏东县长选举开票有瑕疵。中央选举委员会称，开票全程无异状且精准正确，盼候选人能以理性查证、平和之心接受选举结果；对于有候选人拟针对选举结果采取司法途径，予以尊重。

综合台湾《联合报》和中央社报道，依中选会计票结果，民进党屏东县长候选人周春米拿下21万7537票、国民党候选人苏清泉20万6460票、时代力量候选人詹智钧1万9156票。周春米领先苏清泉1万1077票，当选屏东县长。

不过，国民党立法院党团星期一（28日）早上举行记者会称，屏东县长选举仅44万投票数，竟花费五小时才计票完成，选举人数也一日四变，因此质疑屏东县选委会在开票、计票过程出现重大瑕疵；苏清泉上午10时已前往屏东地方法院声请验票。

中选会则透过新闻稿回应称，11月26日晚间中选会开票、计票过程，全程既无异状且精准正确，各直辖市、县市长选举的计票结果，也都与全台各地投开票所数据相同，其他选举或复决公投也是，都可受外界检视。

中选会说，投票日后至今，仍有人质疑屏东县议员票数较县长票数多，或无端制造数据任意指摘选举人数一直变动等情形，与事实不符。

中选会称，11月26日开票时，屏东县主要候选人都有推派监察员，且监察员回报各投开票所计票结果，也与中选会计票结果相符，中选会及地方选委会也确认各投开票所，主要候选人也都有推荐监察员依法监票，并回传到主要候选人竞选总部。

中选会表示，对于屏东县长选举，有候选人无法接受选举结果，中选会及屏东县选委会都可以理解，但希望在相关讯息再次澄清后，候选人能以理性查证、平和之心接受选举结果；对于候选人拟针对选举结果采取司法途径，中选会及屏东县选委会仍予以尊重。

中选会说，实际上，有些媒体或电视公司报票错误，是媒体或电视公司自行灌票所致，与中选会及各地选委会无涉，例如有媒体未经查证就指“有候选人票数对调误植”，并下标“中选会调查中”，实则根本没有这种情形。

中选会指出，在26日开票当晚就发现这项媒体错误资讯，并立即要求该媒体须立刻更正与澄清说明，随后该电视公司也承认是其自身错误所致，也发布“本台稍早周春米与苏清泉票数对调误植，特更正与中选会无关”等澄清讯息。

民进党屏东县党部也发布声明批评苏清泉不罢休，把媒体误植，栽赃成选委会公布票数，要他停止抹黑选务人员、撕裂台湾，造成民主倒退。