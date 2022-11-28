BBC记者上海被捕 中国外交部：未表明记者身份

一名英国广播公司（BBC）记者星期天（11月27日）在上海报道抗议活动时被警方逮捕，中国外交部回应称，这名人员没有表明自己是记者。

综合法新社和路透社报道，中国外交部发言人赵立坚星期一在记者发布会上说，有注意到BBC的相关报道，但这则报道并没有反映出真实发生的事情。

他说：“根据我们从上海有关部门了解到的情况，他没有表明自己的记者身份，也没有自愿出示记者证。”他还呼吁国际媒体在中国要遵守中国的法律和法规。

上海市中心乌鲁木齐中路周末出现群众聚集，悼念新疆乌鲁木齐火灾遇难者，并抗议当局的防疫封控措施。BBC发言人在一份声明中说，BBC记者劳伦斯（Ed Lawrence）星期天在报道上海乌鲁木齐中路的抗议活动时被逮捕并戴上手铐。

发言人说，劳伦斯被关押了几个小时才被释放，“在他被捕时，他遭到警察拳打脚踢”。

英国商业部长沙普斯（Grant Shapps）星期一接受天空新闻台（Sky News）采访时称，对于那些只是报道抗议活动的记者来说，他们被警察殴打，是绝不容许有任何借口的。

驻华外国记者协会则在一份声明中称，多家媒体的记者在报道上海和北京的抗议活动时受到了警察的人身骚扰，至少有两名记者被拘留。

声明表示，对于外国记者在中国的报道受到越来越多阻挠，以及警察对他们的侵犯，协会感到非常失望和沮丧。声明并呼吁中国当局信守自己的承诺，保护所有在华外国记者的安全和报道权。