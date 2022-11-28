广州多区调整核酸要求 无社会面活动人员可不参加

广州市决定对多个区放松核酸检测要求，长期居家老人、每日网课学生、居家办公者等无社会面活动的人员，如果没有外出需求，可以不参加核酸检测。

据南方网报道，广州市卫生健康委星期一（11月27日）发布《广州市11月28日核酸检测实施方案》，除海珠区、番禺区、天河区、白云区四区外，其他七个区28日必须引导居民按需检测。

通知提到，长期居家老人、每日网课学生、居家办公者等无社会面活动的人员，若无外出需求，可不参加核酸检测。此外，调整方案不但可以减少人群聚集感染风险，还可节约全市核酸资源。

通知里的这一条新信息，意味着广州市已决定放松核酸检测要求。自10月中下旬暴发疫情以来，广州各区都在进行大面积核酸检测。

据财新网报道，广州市一些学校每天要求收集学生及其同住人员的健康码和核酸检测结果。一名学生家长受访时说：“从居家上网课开始，除了下楼做核酸，孩子几乎每天足不出户。”

一些广州市民认为，对于上网课的学生和长期居家的老人，每天出门检测核酸实无必要，并以“防疫优化二十条”为依据，要求有关部门优化核酸检测政策。

广州市卫健委副主任张屹在星期一举行的新闻发布会上说，广州市11月26日新增7412名冠病本土感染者，其中社会面95例，其余均在隔离观察、高风险区筛查或闭环管理重点人员检测中发现。由社会面进行的核酸检测筛查出来的感染者，占当天（26日）全部新增数量的1.3%。