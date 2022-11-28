台湾12月10日起取消入境人数限制

台湾疫情趋缓，官方继续放宽防疫措施，除12月1日起解除在室外空间全程戴口罩的规定后，也将从12月10日起取消入境人数限制，进一步便利有出入境需求的台湾民众和旅客。

据联合报报道，台湾中央流行疫情指挥中心指挥官王必胜星期一（11月28日）宣布，考量到台湾疫情趋缓且稳定可控，以及盘点防疫与医疗量能后，决定自今年12月10日零时起，取消入境人数限制。

王必胜说，目前每周入境的人数持续上升，而11月21日至27日间，境外移入病例新增281例，较前七日下降12.2%，且本土新增病例数持续下降。指挥中心也指，考虑到岁末年终、圣诞节假期以及农历春节将至，预计届时将有更多的入出境需求，因此取消入境人数限制，以利民众预先安排行程。

王必胜提到，入境旅客须在港口领取的四剂家用抗原快筛试剂，在七天自主防疫期间进行检测。同时，入境前14天有疑似症状的旅客，需主动通报给检疫人员，依检疫人员评估，配合采检并搭乘防疫车辆返回住所。

至于取消入境人数限制后，是否会恢复小三通互通，王必胜说，台湾陆委会持续积极处理小三通部分，但仍要考量但中国大陆疫情，时程上可能受影响。他指出，相对应的防疫措施，陆委会将做严密评估，并与指挥中心商量后决定。

王必胜说，随着边境开放，入境人数增加，指挥中心将持续密切监测变异株检出情形及后续疫情趋势，滚动调整相关策略及防疫配套，并呼吁民众落实相关防疫规范，共同维护台湾社区安全，迈向正常生活。