知情人士：苹果将因郑州工厂动荡损失600万部iPhone Pro产量

全球最大苹果手机工厂所在的中国河南郑州富士康园区上月以来接连发生工人出逃和抗议活动，知情人士称，这些动荡可能导致今年的iPhone Pro产量减少近600万部。

彭博社引述不愿具名的知情人士称，工厂的局势依然动荡，对产量损失的估计可能会发生变化。这主要将取决于，在爆发针对防疫限制的暴力抗议活动后，富士康能多快让工人重回生产线。如果未来几周封控持续，产量可能进一步减少。

受到疫情影响，富士康郑州园区过去几周受到封控和工人抗议影响。数以千计的员工10月底逃离园区，新进员工上周又因薪资和隔离问题聚集抗议。

苹果今年需求最大的iPhone 14 Pro和Pro Max手机大多都在富士康郑州工厂生产。这些高端手机弥补了iPhone 14下滑的需求。

本月早些时候，在园区发生暴力抗议活动前，摩根士丹利分析师估计，iPhone Pro手机今年的缺口在600万部左右。

郑州富士康园区的动荡，凸显苹果在中国庞大的供应链所面对的风险。富士康上周努力采取措施平息抗议活动，承诺向每名离职返乡的新进员工发放1万元（人民币，下同，1909新元）遣散费。该公司在上周末又提出，在今年12月和明年1月向留在工厂的全职员工提供高达每月1万3000元激励。

在iPhone生产旺季，富士康郑州工厂有多达20多万员工。路透社上周引述知情人士透露，工厂暴发抗议后，已有超过2万名新进员工离开。

另一位知情人士称，相较于新进员工的离开，现有员工的隔离对生产的影响更大，因为他们有生产经验和技能。

摩根士丹利分析师认为，苹果和富士康可能遭遇的最糟糕情况是，郑州工厂在今年余下时间都无法交付iPhone。