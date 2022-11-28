香港终审法院驳回律政司上诉 允许外国律师为黎智英辩护

香港终审法院驳回律政司反对壹传媒创办人黎智英聘请外国律师为其抗辩的上诉，意味着英国大律师欧文（Tim Owen）获准在黎智英涉及的香港国安法案件中替他做辩护。

香港特首李家超星期一回应说，会就此提请中国全国人大释法。

据香港01、彭博社等报道，黎智英被指涉嫌违反香港国安法的案件，将在星期四（12月1日）开审，香港高院早前批准黎智英从英国聘请欧文代表他抗辩。香港律政司曾两次反对，但先后遭高院原讼庭和上诉庭裁决败诉。律政司上星期向香港终审法院提出终极上诉，并指案件涉及国家机密，不宜用海外律师。

香港终审法院星期一（11月28日）做出裁决，驳回律政司上诉，并下令律政司支付欧文的诉讼费。

李家超星期一在政府总部见媒体时说，会梳理相关情况，向中央提交报告，并会讲解黎智英案，及就此案提请全国人大常委会为国安法释法。

香港立法会议员谭耀宗星期天（11月27日）说，如果香港法院允许海外律师参与国家安全案件，中国最高立法机构将需要为国安法释法。

香港法学交流基金会副主席傅健慈告诉亲北京的《大公报》，如果香港无法成功实施国安法，黎智英有可能会被带到中国大陆受审。

黎智英在2020年8月因涉嫌串谋欺诈和勾结外国势力被香港警方逮捕，他被指控与外国势力勾结和煽动叛乱。根据香港国安法第29条，干犯勾结外国势力罪可判终身监禁或10年以上有期徒刑。