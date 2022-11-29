重庆要求疫情防控转运工作人员佩戴蓝袖标

重庆星期一（11月28日）召开的冠病疫情防控工作新闻发布会通报，为加强身份识别，当地各区县执行确诊病例、无症状感染者、密接者转运工作的工作人员，在执行转运任务时应佩戴蓝袖标。

根据微信公号“重庆发布”消息，重庆市政府新闻办徐祖国在会上通报说，为了进一步做好疫情防控的转运工作，加强身份识别，根据市疫情防控指挥部的工作安排，各区县执行确诊病例、无症状感染者、密接者转运工作的工作人员，在执行转运任务时应佩戴蓝袖标。蓝袖标的具体使用时间由各区县疫情防控指挥部确定。

徐祖国在会上也再次提到，中国国家公务员局星期一发出关于中央机关及直属机构2023年度考试录用公务员笔试延期举行的公告称，根据当前疫情情况和防控工作的需要，为保障广大考生的健康安全，经研究原计划于12月3日、4日举行的中央机关及其直属机构2023年考试录用公务员笔试延期举行，具体时间另行通知。

徐祖国还提到，根据重庆市疫情防控形势，经研究，原定于2022年12月11日举行的重庆市2023年选调生招录笔试（含定向选调和集中选调）延期，具体笔试的时间将根据重庆市疫情防控要求另行通知。

中国本轮疫情重灾区重庆星期一新增本土确诊病例209例，新增本土无症状感染者8583例。此前，网传“重庆北站羊儿客拉人到方舱有补贴”，“一男子冒充警察帮忙开具保供工作证”，“政府安排你阳就阳”等消息，重庆市委网信办有关负责人对上述消息进行了辟谣。