拥有35家核酸检测公司的张珊珊是将军后人？张蕴钰之子辟谣

对于“拥有35家核酸检测公司的张珊珊及张核子系中国第一任核司令张蕴钰将军后人”的传言，张蕴钰之子、北京卫戍区原装备部部长张旅天回应红船编辑部称“假消息，已报警”。

张旅天在微博发文说：“看到‘石冰冰ice’微博，说什么我们家是张核子，张珊珊的核酸公司的信息红色背景，这是完全的无中生有，造谣诽谤！文中所提之人，除我父亲外，其他我都不认识，也与那个公司没有任何关系。”

据越牛新闻报道，此前有网友发现，张珊珊拥有35家核酸检测公司，地域涉及全国，公司又都是在最近几个月内注册。巧合的是，她和最近连续出现的“核酸检测结果有误”的通报有关。

11月25日兰州卫健委发布的通报中称：兰州市依据核酸检测结果组织转运阳性感染者时，发现个别待转运群众健康码显示核酸检测阴性。

通报说：兰州核子华曦实验室工作人员误将个别异常人员名单录入阴性人员信息包上传，将对兰州核子华曦实验室予以严肃处理。

网友发现：“兰州核子华曦的监事张珊珊，竟然在全国35家核酸机构任职监事。”而今年，“核子华曦”爆发式在全国各地成立实验室，张珊珊任监事的公司里，大多为深圳市核子基因科技有限公司（下称核子基因）的全资子公司。

“核子基因”创始人叫张核子。光这个公司群里，法定代表人就有24人，高管有64人，张珊珊在其中担任了30家公司的高管。

话题登上热搜榜后，引发公众对张珊珊和张核子的来历的猜测。其中，11月28日流传的一张网络爆料截图显示，张核子系张旅天之子、张蕴钰将军之孙，张珊珊系张旅天孙女、张蕴钰将军曾孙女。