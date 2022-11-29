德国吁中国使用BNT等mRNA疫苗

在中国多地民众因不满防疫措施发生抗议活动之际，德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）星期一（11月29日）建议中国使用BioNTech或莫德纳的信使核糖核酸（mRNA）疫苗。

根据英国《每日电讯报》报道，黑贝施特赖特在一场新闻发布会上说，上述疫苗能提供高水平的保护，并帮助东亚地区以外的国家取消了冠病防控限制。

黑贝施特赖特还说，欧洲和德国在管理mRNA疫苗方面有很好的经验。他补充说，德国总理朔尔茨在最近的访华行程中，也已经向中国官员“明确表明了这一点”。

朔尔茨本月4日对中国展开为期一天的访问。在与中国总理李克强举行的联合记者会上，朔尔茨说，中德同意密切合作抗击疫情，包括批准在中国的外籍人士接种BioNTech疫苗。他也称，这只是第一步，希望符合条件接种该疫苗的人群范围会尽快扩大。

中国至今一直坚持使用国产冠病疫苗，BioNTech和美国制药公司辉瑞（Pfizer）共同研制的疫苗，将成为首款能在中国接种的外国疫苗，但目前中国仅允许在华外籍人士接种。

中国也在加速研发自己生产的mRNA疫苗。云南沃森生物公司本月15日晚发通告称，公司研发的mRNA冠病疫苗获临床试验伦理快速审查批件。