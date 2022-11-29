龙湖名下第二只担保债券发行在即 房企融资支持加码

龙湖集团子公司计划周二（29日）发行三年期担保中票，并有望一马当先成为首家完成第二只担保债发行的民营房企。

据彭博社报道，重庆龙湖企业拓展有限公司周一公告称，周二将发行的三年期中票申购区间为3%至3.8%。此前发布的募集说明书显示，本期发行金额上限为20亿元（人民币，下同，约4亿新元），由中债信用增进提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，若本期中票完成发行，将成为首家完成第二只担保债发行的民营房企。

另外，知情人士透露，中债信用增进公司对房企发行担保债券的抵押物要求有所放松。同样的抵押物估值也将获得更高的融资额，抵押率有时可高于50%；还考虑欠发达地区的抵押物。

分析认为，“‘金融16条’与‘六大行授信’是房地产政策的质变，前者说明部委之间在加强协调，后者是金融机构挤兑房企流动性的逆过程，反映了认知方面的重大转变。”安信证券固收首席分析师池光胜在报告中称，在房地产政策已发生质变的背景下，预计还会有更多放松政策出台，楼市销售见底回升与房地产投资筑底或将更多是时间问题。

房企融资政策支持持续加码，中国证监会周一并发布就资本市场支持房地产市场平稳健康发展的答记者问，决定在股权融资方面调整优化五项措施，允许上市房企发行股份，以偿还债务或进行并购，并自即日起施行。此外，近期，中国国有大行表示将向房企提供至少1.28万亿元的融资支持。

此外，本周还有两家民营房企担保债即将发行，美的置业此前公告，计划于12月1日发行不超过15亿元三年期中票；金辉集团亦公告称，计划于12月1日至12月2日发行3年期担保中票，发行金额上限为12亿元。