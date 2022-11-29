广州海珠区启动城中村务工人员疏解

中国广州市疫情重点片区，目前有近万人有疏解意愿。根据全市统一安排，海珠区制定疏解实施方案，与各省、市驻穗办、湖北商会等商会对接握手，助力有意愿返乡的各省在穗务工人员回家。

据第一财经报道，广州市疫情“震中”海珠区城中村片区聚集了数量庞大的各省籍务工人员。

在周一（11月28日）的广州疫情防控新闻发布会上，广州市海珠区副区长苏明庆介绍，海珠区持续与各省、市驻穗办、湖北商会等六个省一级商会以及江西兴国商会等八个市县级商会对接握手，进一步做好组织发动和信息推送。他说：“27日，已有10台大巴从大塘片区出发，接载市民安全返乡，目前已累计疏解1555人。”

广州市卫生健康委副主任、新闻发言人张屹在11月27日的新闻发布会上表示，根据摸查情况，海珠区康鹭、龙潭、逸景叠彩、瑞宝等重点片区，目前近万人有疏解意愿。

据此前发布会介绍的相关信息，康鹭片区包括凤阳街道康乐村、鹭江村两个城中村，占地约一平方公里，常住人口超过10万人，辖内有制衣厂、仓储企业数千家。

据公开报道，广州市海珠区中部包括康鹭片区在内的多个城中村聚集了超过20万制衣行业从业者，95%以上是外来人口，主要来自湖北、四川、湖南、江西以及浙江温州等地，其中以来自湖北天门市、仙桃市、潜江市和荆州市监利县等地最多，因此康鹭片区一带又有“湖北村”的说法。

这些从业者围绕着全国最大的纺织品交易市场“中大布匹市场”经商就业，在其北边，新港西路以北则是著名的中山大学南校区。

广州市公布的疫情通报显示，自10月23日广州海珠区首例感染者出现后，疫情在区内康乐村、鹭江村等多个城中村蔓延并迅速发展，凤阳街康鹭片区报告的阳性感染者一度占到整个海珠区报告数量的95%以上。

由于广州海珠区城中村内疫情仍在持续，城中村空气不流通，存在大量带有冠状病毒的气溶胶，对于未感染人群而言是较大的风险。同时，城中村尚存在环境较差、火灾隐患多等问题需要整治。

11月24日的广州疫情防控新闻发布会，广州市卫健委提出了分批组织风险区域人员疏解工作。

海珠区副区长苏明庆介绍，在对接联络方面，海珠区持续与各省、市驻穗办、湖北商会等六个省一级商会以及江西兴国商会等八个市县级商会对接握手，进一步做好组织发动和信息推送。

据介绍，受广州市海珠区政府的委托，湖北、江西、浙江等地省市商会等组织都在积极行动，他们一方面协助安抚好封控区内的老乡情绪，另一方面为捐赠急需的食物、药品和生活用品以及现金，并组织志愿者深入到抗疫一线配合政府行动，同时与在穗务工人员原籍省份和市县地方政府部门沟通协调。