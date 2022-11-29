深圳南山区卫健局：辖区内核子基因公司核酸实验室24小时监管

近日，兰州核子华曦实验室将核酸结果录入错误被通报，其背后的核子基因公司也引发舆论关注。公司总部所在的深圳市南山区卫生健康局相关人士回应媒体称，对核酸检测实验室的监管非常严格，24小时有专员驻点进行全流程的监督。一旦发现问题，会立即要求整改。

根据《科创板日报》 报道，深圳市南山区卫生健康局一名工作人员在电话中回应记者查询时说，深圳市核子基因科技有限公司在全国有很多实验室，就深圳市南山区而言，南山区卫生健康局对核酸检测实验室的监管非常严格，每一家实验室都会派监督员驻点检查，24小时有专员驻点在实验室，对人员职责、实验过程、设备、数据，包括信息报送，进行全流程的监督。

“在南山辖区的核酸检测实验室，一旦出现问题被发现，我们会要求他们立刻进行整改。”前述人士称。



天眼查App显示，核子基因成立于2012年4月，法定代表人为张核子，注册资本约3707万人民币（约709万新元），由张核子、巴颖、深圳市红业实业合伙企业（有限合伙）等共同持股，疑似实际控制人为张核子。

张核子名下关联企业有30家，其中16家为开业、存续状态，包括深圳市核子生物科技有限公司、西安华曦医学检验实验室有限公司、广东华曦法医物证司法鉴定所等，版图涉及基因科技、生物科技、司法鉴定等。

天眼查还显示，核子基因旗下公司曾多次被处罚后，仍然中标核酸检测项目。其中，济南华曦医学检验有限公司2021年1月因“谎报隆尧县核酸检测结果”被通报后，又多次中标山东大学核酸检测项目；深圳核子华曦医学检验实验室多次因核酸检测问题被给予警告或罚款，后续又中标深圳机场核酸检测及延伸服务、福田区涉进口冷链食品新冠病毒核酸监测项目等；杭州核子华曦医学检验实验室有限公司医疗废物暂存间未标注消毒物品使用期限等被警告并罚款后，中标绍兴市柯桥区妇幼保健院细胞损伤类检验项。

此外，网民还发现：“兰州核子华曦的监事张珊珊，竟然在全国35家核酸机构任职监事。”而今年，“核子华曦”爆发式在全国各地成立实验室，张珊珊任监事的公司里，大多为深圳市核子基因科技有限公司（下称核子基因）的全资子公司。11月28日流传的一张网络爆料截图显示，张核子系张旅天之子、张蕴钰将军之孙，张珊珊系张旅天孙女、张蕴钰将军曾孙女。

张蕴钰之子、北京卫戍区原装备部部长张旅天回应媒体称上述消息为“假消息，已报警”。

