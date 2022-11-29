中国内蒙古自治区统计局网站周一（28日）刊发的数据显示，内蒙古去年结婚登记量创新低，从峰值日均607对减少到364对。

据澎湃新闻报道，中国内蒙古自治区全区登记结婚对数在2013年达到峰值（22.16万对）。自治区统计局分析称，由于内蒙古人口出生率持续下降，登记结婚的生力军—青年人口减少，还有适龄男女婚恋观念转变，独居人口增加，无疑抑制了适龄人群的婚姻需求。

受教育年限延长，就业压力增大，平均初婚年龄也随之推迟，结果是2013年之后，全区登记结婚对数逐年减少，从2013年的平均每天办理结婚登记607对，减少到2021年的364对。

同期，全区离婚居民对数呈现出先增后减的趋势。2012年至2017年全区离婚居民对数逐年增加，到2017年达到10.09万对的峰值。2017年以后，全区离婚居民对数减少，2021年全区离婚居民对数减少到5.55万对（相当于2017年的55%）。

内蒙古自治区统计局指出，曾经一段时间，第一代独生子女逐步进入婚姻，磨合期间容易因一些生活琐事而产生矛盾，且当时的离婚手续过于简单，一些人冲动离婚；社会进步，一些人更加注重自身的生活品质，不能再容忍低质量的婚姻，而选择离婚；不少人利用当时的住房政策，争取住房最大化，选择假离婚；社会的进步，人们对离婚现象更加包容，多种因素交织在一起，造成居民离婚率上升。